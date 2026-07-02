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"KRŠI I USTAV"

Ivana Kekin: Plenković štiti Medikol, milijuni eura odlaze privatnicima

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N1 Info
|
02. srp. 2026. 15:23
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Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!), u N1 studiju kod Nine Kljenak, komentirala je aktualni sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te odbijanje Vlade RH i HDZ-a da se osnuje istražno povjerenstvo za slučaj Medikol

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Teme
n1 tv video ivana kekin

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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