Ivana Kekin: Plenković štiti Medikol, milijuni eura odlaze privatnicima

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!), u N1 studiju kod Nine Kljenak, komentirala je aktualni sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te odbijanje Vlade RH i HDZ-a da se osnuje istražno povjerenstvo za slučaj Medikol

Podijeli

Oglas