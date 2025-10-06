Šanse za mir?
Jerko Bakotin: Rat u Gazi doveo je do potpunog urušavanja bilo kakve vjerodostojnosti Zapada
06. lis. 2025. 17:42
Gost našega Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je novinar Jerko Bakotin. Govorili su o genocidu u Gazi, Trumpovom prijedlogu za mir i globalnim posljedicama izraelskih vojnih operacija u regiji.
