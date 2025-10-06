Oglas

Šanse za mir?

Jerko Bakotin: Rat u Gazi doveo je do potpunog urušavanja bilo kakve vjerodostojnosti Zapada

author
N1 Info
|
06. lis. 2025. 17:42

Gost našega Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je novinar Jerko Bakotin. Govorili su o genocidu u Gazi, Trumpovom prijedlogu za mir i globalnim posljedicama izraelskih vojnih operacija u regiji.

Oglas

Teme
VIDEO jerko bakotin n1 studio uživo video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ