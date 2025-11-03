Kako će zabrana uvoza ruskog plina utjecati na cijene u Hrvatskoj?

Gost naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bio je Dalibor Pudić, stručnjak za energetiku i direktor Gradske plinare Zagreb. Razgovarali su o povećanju cijena energenata, kako će to utjecati na kućanstva u Hrvatskoj i posljedicama europskog pokušaja osamostavljanja od ruskog plina.

Podijeli

Oglas