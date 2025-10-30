O Jasenovcu
Kekin: Jandroković ima moć i apsolutnu odgovornost čuvati Ustav. Nije smio dozvoliti revizionistički skup
N1 Zagreb
|
30. lis. 2025. 15:39
|
0
Gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bila je Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo. Razgovarali su, između ostaloga, o održavanju revizionističkog okruglog stola u Hrvatskom saboru i onome što je Gordan Jandroković nazvao "pogreškom" prilikom glasanja o Zakonu o kaznenom postupku.
