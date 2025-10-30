Oglas

O Jasenovcu

Kekin: Jandroković ima moć i apsolutnu odgovornost čuvati Ustav. Nije smio dozvoliti revizionistički skup

author
N1 Zagreb
|
30. lis. 2025. 15:39

Gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bila je Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo. Razgovarali su, između ostaloga, o održavanju revizionističkog okruglog stola u Hrvatskom saboru i onome što je Gordan Jandroković nazvao "pogreškom" prilikom glasanja o Zakonu o kaznenom postupku.

Oglas

Teme
N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ