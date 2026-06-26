antiinflacijske mjere
Kratohvil o zlouporabi paušalnih obrta: "Ako ćemo ubiti kravu zbog jednog šnicla, ne postižemo cilj"
N1 Info
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26. lip. 2026. 14:48
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Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil komentirao je antiinflacijske mjere i reakcije obrtnika na njih.
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