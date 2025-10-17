Kontroverzna tema
Krevzelj: Razdjelnici osiguravaju novi, transparentni način djelovanja
N1 Hrvatska
17. lis. 2025. 14:53
0komentara
Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva. Razgovarali su, između ostaloga, o kontroverznim razdjelnicima topline.
