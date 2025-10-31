O UBOJSTVIMA NOVINARA
Maja Sever: Čini mi se da su novinari i novinarke postali gotovo pa legitimne mete
N1 Info
|
31. lis. 2025. 14:34
|
0komentara
Predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever gostovala je u N1 studiju uživo kod naše Nataše Božić Šarić. Komentirala je izvješće UNSECO-a kako se tek svaki 10. zločin protiv novinara istražuje, te recentne napade i ubojstva novinara kojima svjedočimo u Ukrajini i Gazi.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 2 min.
SK
|
prije 53 min.
Najnovije
Oglas
Oglas