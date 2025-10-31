Maja Sever: Čini mi se da su novinari i novinarke postali gotovo pa legitimne mete

Predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever gostovala je u N1 studiju uživo kod naše Nataše Božić Šarić. Komentirala je izvješće UNSECO-a kako se tek svaki 10. zločin protiv novinara istražuje, te recentne napade i ubojstva novinara kojima svjedočimo u Ukrajini i Gazi.

