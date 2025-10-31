Oglas

O UBOJSTVIMA NOVINARA

Maja Sever: Čini mi se da su novinari i novinarke postali gotovo pa legitimne mete

author
N1 Info
|
31. lis. 2025. 14:34

Predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever gostovala je u N1 studiju uživo kod naše Nataše Božić Šarić. Komentirala je izvješće UNSECO-a kako se tek svaki 10. zločin protiv novinara istražuje, te recentne napade i ubojstva novinara kojima svjedočimo u Ukrajini i Gazi.

Oglas

Teme
Maja Sever N1 Studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ