PREDSJEDNIK HUP-A
Mislav Balković: S Ministarstvom financija tražimo način da porez na ekstraprofit ne plaćaju svi uspješni poduzetnici
N1 Info
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26. lip. 2026. 14:53
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Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković, u N1 studiju uživo kod Hanan Nanić, objasnio je razloge zbog kojih se HUP ne slaže s uvođenjem poreza na prekomjernu dobit od 50 posto
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