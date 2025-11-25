Oglas

ANALIZA SITUACIJE

Mrak Taritaš o Vjesniku: Stručnjaci su napravili brz i odličan posao

author
N1 Hrvatska
|
25. stu. 2025. 14:07

Bivša ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš te aktualna saborska zastupnica i članica Odbora za turizam u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirala je situaciju oko Vjesnika.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO anka mrak taritaš n1 studio uživo video vjesnik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ