Oglas

udruga fajter

Mrvalj: Prosvjedovat ću sam, simbolično. Jer beskućnici su prepušteni sami sebi

author
N1 Hrvatska
|
09. lis. 2025. 19:09

Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Mile Mrvalj, iz humanitarne udruge Fajter. Razgovarali su, između ostaloga, o aktivizmu, nadolazećem Međunarodnom danu beskućnika i socio-ekonomskim uvjetima u kojima žive najranjiviji pripadnici hrvatskog društva.

Oglas

Teme
N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ