Novinarka koja je izvještavala o nasilju u Jelkovcu: “Iz policije su mi rekli prodajte stan i preselite”

Rujan i početak listopada obilježili su brojni incidenti međuvršnjačkog nasilja. Posebno kritično bilo je u zagrebačkim naseljima Dubrava, Jelkovec, Retkovec gdje su roditelji organizirali prosvjed zbog haračenja maloljetnih bandi. Kako iz vlasti nema odgovora na njihove zahtjeve - u nedjelju u 16 sati se sprema novi prosvjed inicijative Roditelji za djecu. U emisiji N1 Studio uživo gostovala je Sanja Petrović, jedna od članica udruge Roditelji za djecu, novinarka koja godinama upozorava na zanemarivanje problema međuvršnjačkog nasilja u tim kvartovima.

