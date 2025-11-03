Oglas

Picula o situaciji u Srbiji: Očekujem da EK sutra skine rukavice

N1 Info
03. stu. 2025. 13:41

Tonino Picula javio se uživo u program N1 Studija Uživo. S našom Natašom Božić komentirao je rast napetosti u Srbiji. Podsjećamo, u nedjelju je situacija kod "Ćacilenda" eskalirala u policijsku represiju nakon što su građani Srbije ispred Skupštine došli dati podršku Dijani Hrki, majci Stefana preminulog u padu nadstrešnice

N1 studio uživo N1TV

