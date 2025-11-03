ugroza režimu
Picula o situaciji u Srbiji: Očekujem da EK sutra skine rukavice
N1 Info
|
03. stu. 2025. 13:41
|
0komentara
Tonino Picula javio se uživo u program N1 Studija Uživo. S našom Natašom Božić komentirao je rast napetosti u Srbiji. Podsjećamo, u nedjelju je situacija kod "Ćacilenda" eskalirala u policijsku represiju nakon što su građani Srbije ispred Skupštine došli dati podršku Dijani Hrki, majci Stefana preminulog u padu nadstrešnice
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 0 min.|
N1 Studio uživo
|
prije 46 min.|
Oglas
Oglas