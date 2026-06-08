paušalna obrtnica
Pokos Vinković za N1: S ovom Vladinom mjerom ćete ubiti kravu zbog jedne litre mlijeka
N1 Info
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08. lip. 2026. 14:24
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Obrtnica Rafaela Pokos Vinković gostovala je u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, komentiravši Vladine antiinflacijske mjere, te kako se one odražavaju na paušalne obrtnike u Hrvatskoj.
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