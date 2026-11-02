"Prva asocijacija na Mišu Kovača - legenda. Nitko to nije uspio. Neće proći tulum bez njega"

Cijelu Hrvatsku pogodila je vijest o smrti legendarnog Miše Kovača. Njegov ispraćaj održat će se u utorak, 3. studenoga, a sve počinje na stadionu Poljud. Koje je njegovo mjesto u popularnoj kulturi komentirao je profesor Tomislav Pletenac, etnolog s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

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