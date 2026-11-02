Tomislav Pletenac za N1
"Prva asocijacija na Mišu Kovača - legenda. Nitko to nije uspio. Neće proći tulum bez njega"
N1 Hrvatska
|
02. stu. 2026. 15:00
|
0komentara
Cijelu Hrvatsku pogodila je vijest o smrti legendarnog Miše Kovača. Njegov ispraćaj održat će se u utorak, 3. studenoga, a sve počinje na stadionu Poljud. Koje je njegovo mjesto u popularnoj kulturi komentirao je profesor Tomislav Pletenac, etnolog s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas