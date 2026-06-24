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ANALIZA

Puhovski: "Milanović drži domobranske govore, samo se on može suprostaviti Plenkoviću"

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N1 Info
|
24. lip. 2026. 15:43
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Politički filozof Žarko Puhovski, kod Tihomira Ladišića u N1 studiju uživo, komentirao je nove zavrzlame oko izbora ustavnih sudaca, predsjednikov i premijerov antifašizam, mogućnost da Zoran Milanović izađe na parlamentarne izbore, odlazak Andreja Plenkovića na utakmicu s Panamom, ali i ratove u Ukrajini i Iranu

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Teme
n1 studio uživo n1 tv tihomir ladišić video žarko puhovski

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