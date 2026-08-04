Španjolski analitičari o krizi u Ceuti: "Riječ je o hibridnoj operaciji"

S njim se slaže i umirovljeni admiral Juan Rodríguez Garat, autor knjige Tambores de Guerra („Ratni bubnjevi“), koji ocjenjuje da je riječ o spoju više različitih čimbenika. „Migracije su prirodan fenomen, koji redovito potiču postupci legalizacije boravka jer migrantima daju nadu, a u ovom slučaju dodatno ih je potaknula i presuda Vrhovnog suda. No ovako velike razmjere moguće je objasniti samo time da Maroko, kada mu to odgovara, vrši pritisak na Španjolsku zatvarajući oči pred onime što se događa.“