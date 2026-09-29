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VLADIMIR JOZIĆ

Predsjednik ZET-ovog sindikata: Odluka suda potvrđuje da idemo pravim putem

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Hina
|
29. ruj. 2026. 15:23
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Vladimir Jozić
Josip Mikacic/PIXSELL

Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić tvrdi da je odluka Županijskog suda kojom je odbio ZET-ov prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane štrajka znak da idu pravim putem i da očekuju sutrašnju konačnu odluku o valjanosti štrajka.

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Odluka da se štrajk može nastaviti nam je pokazatelj da smo dobro odlučili, radnici pozdravljaju takvu sudsku odluku koja pokazuje da smo u pravu, poručio je Jozić u izjavi za Hinu.

Očekujemo da se donese pravorijek o tome da je štrajk legalan, a za daljnje korake ćemo vidjeti s poslodavcem, dodao je Jozić. Ocijenio je kako je konačno vrijeme da se počne razgovarati u dobroj vjeri.

Konačnu presudu u sporu ZET-a protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske sutkinja Lidija Bošnjaković objavit će u srijedu u 11.30.

Grad Zagreb je svoj stav o odluci suda iznio na konferenciji za novinare gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića. Pratite OVDJE.

Teme
sindikat vladimir jozić zet štrajk

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