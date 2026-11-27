Novinarka Nataša Škaričić, koja godinama prati zdravstveni sustav, za N1 komentirala je slučaj smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru. Kritizirala je reakciju nadležnih institucija, ali i smjer u kojem je otišla javna rasprava o ovom slučaju.

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