Vječne kemikalije
HZJZ objavio nove rezultate analize vode u Lici
Novi uzorci vode u Lici su bez PFAS spojeva, tzv. vječnih kemikalija, objavio je u petak Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) nakon izvanrednog uzorkovanja vode iz dva bunara, tri vodocrpilišta i četiri bušotine iz tvornice Calcit Lika.
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Izvanredno uzorkovanje vode HZJZ je proveo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od 30. listopada do 5. studenoga ove godine.
Analize su pokazale da su u oba analizirana uzorka bunara fizikalno-kemijski pokazatelji u skladu s Pravilnikom te je u njima utvrđeno samo mikrobiološko onečišćenje. PFAS spojevi nisu utvrđeni ni u jednom uzorku.
U sva tri uzorka vode iz vodocrpilišta utvrđeno je samo mikrobiološko onečišćenje, dok su fizikalno-kemijski parametri u skladu s Pravilnikom.
„To je očekivan i prirodan nalaz za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije prošla kroz redovito pročišćavanje i dezinfekciju“, objašnjava HZJZ.
Kod četiri analizirana uzorka iz bušotina Calcita utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje. U tri od četiri navedena uzorka utvrđene su povećane vrijednosti metala. U sva tri uzorka utvrđena je prisutnost aluminija; u dva od tri uzorka prisutnost željeza, dok je u jednom uzorku utvrđena i prisutnost mangana.
Povišena vrijednost boje utvrđena je u jednom od četiri analizirana uzorka i ne može se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, nego s prirodnim obilježjima krškog područja, ističe HZJZ.
Navodi i kako su vlasnici bunara obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obaviješteni o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute.
Napominje i kako privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim monitoringom te su za njihovo održavanje i ispravnost odgovorni vlasnici, odnosno korisnici. Prema zakonskoj regulativi voda iz takvih objekata ne preporučuje se za piće bez prethodne provjere zdravstvene ispravnosti.
"Za sve građane najvažnija informacija je da dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba", ističe HZJZ.
Najavljuje i kako će zavodi za javno zdravstvo nastaviti kontinuirano pratiti stanje i izvještavati javnost.
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