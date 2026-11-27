Logor Morinj
Crna Gora za hrvatske logoraše daje oko 18 milijuna eura
Od tih 18 milijuna eura biti će odbijen iznos koji su pojedini logoraši već dobili pred crnogorskim sudovima, tj. točan iznos naknade utvrđivat će se od slučaja do slučaja.
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Vlada Crne Gore danas je donijela odluku o isplati odštete u iznosu od oko 18 milijuna eura hrvatskim državljanima koji su početkom devedesetih godina bili zatočeni u logoru Morinj, potvrđeno je Vijestima iz izvršne vlasti.
Izvor redakcije rekao je da će od tih 18 milijuna eura biti oduzet iznos koji su pojedini logoraši već dobili u postupcima pred crnogorskim sudovima, odnosno da će se točan iznos naknade utvrđivati od slučaja do slučaja.
Sugovornik je rekao da je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović ovlašten potpisati sporazum s Hrvatskom.
U mjestu Morinj, na području Kotora, od 3. listopada 1991. do 18. kolovoza 1992. godine Jugoslavenska narodna armija (JNA) organizirala je tzv. Centar za prihvat zarobljenika iz Hrvatske, poznat kao "logor Morinj", u kojem su u nečovječnim uvjetima bile zatočene 292 osobe s dubrovačkog područja (dva ministarstva usklađivala su popise zatočenika jer se njihova dokumentacija o tome ne podudara). O nečovječnom postupanju svjedočilo je 169 zatočenika.
Zagreb je krajem siječnja 2025. blokirao Crnoj Gori zatvaranje poglavlja 31 (vanjska, sigurnosna i obrambena politika) u pregovorima s Europskom unijom, a za ukidanje blokade, među ostalim, traži povrat imovine oduzete Hrvatima u Crnoj Gori, isplatu odštete bivšim logorašima iz Morinja, rasvjetljavanje sudbine nestalih tijekom rata u Hrvatskoj, promjenu naziva bazena u Kotoru i utvrđivanje granice na Prevlaci.
Odšteta se odnosi na osobe koje su bile lišene slobode i mučene u logorima, kao i na nasljednike osoba čija se smrt može izravno povezati s boravkom u logoru
Crnogorska vlada danas je usvojila Izvješće o završenim pregovorima između Crne Gore i Hrvatske o sklapanju Ugovora o obeštećenju hrvatskih državljana koji su bili prisilno lišeni slobode u logorima na teritoriju Crne Gore od 30. rujna 1991. do 18. kolovoza 1992. godine.
To su agenciji MINA potvrdili iz vlade, navodeći da je Ugovorom i pratećim Protokolom utvrđena odšteta koja se odnosi na osobe koje su bile lišene slobode i mučene u logorima, kao i na nasljednike osoba čija se smrt može izravno povezati s boravkom u logoru.
Protokolom je predviđeno da se odšteta uplati na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, dok će popisi osoba obuhvaćenih odštetom biti sastavni dio Protokola.
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