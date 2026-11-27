U mjestu Morinj, na području Kotora, od 3. listopada 1991. do 18. kolovoza 1992. godine Jugoslavenska narodna armija (JNA) organizirala je tzv. Centar za prihvat zarobljenika iz Hrvatske, poznat kao "logor Morinj", u kojem su u nečovječnim uvjetima bile zatočene 292 osobe s dubrovačkog područja (dva ministarstva usklađivala su popise zatočenika jer se njihova dokumentacija o tome ne podudara). O nečovječnom postupanju svjedočilo je 169 zatočenika.