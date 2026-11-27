"pitam se..."
Domovinski pokret prozvao Pupovca zbog rezolucije o Vukovaru, Bauk citirao Balaševića
U iznošenjima zastupničkih stajališta u petak u Saboru Tomislav Josić iz DP-a prozvao je Milorada Pupovca zbog njegovih izjava oko rezolucije o Vukovaru i upitao je li on veleposlanik Srbije u Hrvatskoj, dok je Predrag Mišić Pupovcu poručio da još sanja Veliku Srbiju.
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Josić je ocijenio da je vanjska politika Studentske liste i Vučićeva vanjska politika apsolutno ista, ali da “jednom političaru koji tvrdi da je hrvatski političar rezolucija isto ne odgovara. Pupovac je tako izjavio, dodao je Josić, da rezolucija ne pridonosi podršci pobjede Studentske liste.
“E sad, ja se pitam da li je on zastupnik hrvatskih građana srpske nacionalnosti ili veleposlanik Republike Srbije. Ako on ne zastupa hrvatske interese iz manjinske perspektive, nego interese Srbije, onda mu nije mjesto u Hrvatskom saboru”, poručio je Josić.
Predrag Mišić rekao je kako je vrlo jasno da Pupovac ne predstavlja i nije predstavnik srpskog naroda u Hrvatskoj.
“On je predstavnik šačice ljudi oko sebe koji vrlo dobro koriste i Hrvatski sabor i sve ostalo i naravno, nikad neće prežaliti i još uvijek očekuju neku Veliku Srbiju”, rekao je Mišić.
Vojnić: Nova vlast treba otvoriti arhive
O rezoluciji je govorila i Jasna Vojnić (HDZ) koja je istaknula da je Hrvatska spremnost za poštovanje prema žrtvama srpskog naroda i da se to isto očekuje i od nove vlasti u Republici Srbiji.
“Ako i koliko je ta promjena istinska i duboka, pokazat će spremnost da se otvoreno govori o vlastitoj odgovornosti, da se otvore arhivi, pomogne obiteljima nestalih, rasvijetle nerazjašnjena ubojstva, podignu spomen-obilježja i jasno odbaci veličanje zločinaca”, poručila je Vojnić.
Bauk citirao Balaševića
O rezoluciji je govorio i SDP-ov Arsen Bauk koji je rekao da su očekivanja dijela hrvatske političke scene od nove vlasti u Srbiji možda nerealna, ali se, dodao je, ne može govoriti da se ništa nije promijenilo.
Rekao je i da kada se konsolidiraju i ustroje kao ozbiljna vlast da će to biti ljudi s kojima će se moći normalno razgovarati.
“Što se tiče poruke partnerima preko, kome je Balašević pjevao "Ne znaš ti što znači ubiti grad", na koji grad je mislio? Znamo i mi i vi na koji grad je mislio. Tako da kad bude ta tema, gledat ćemo vas u oči i tražiti mjesec kao onog čovjeka s mjesecom u očima", poručio je Bauk.
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