“Što se tiče poruke partnerima preko, kome je Balašević pjevao "Ne znaš ti što znači ubiti grad", na koji grad je mislio? Znamo i mi i vi na koji grad je mislio. Tako da kad bude ta tema, gledat ćemo vas u oči i tražiti mjesec kao onog čovjeka s mjesecom u očima", poručio je Bauk.