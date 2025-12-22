Oglas

predsjednik buz-a

Špika opleo po dodatku za umirovljenike: Dobra distrakcija Vlade, to je igra "3 u 1"

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 14:53

Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Natašom Božić Šarić komentirao je jednokratni godišnji dodatak umirovljenicima koji iznosi oko 170 eura. Smatra da je Vlada time napravila dobru distrakciju od 13. mirovine, a dodaje, ove godine nije bilo ni božićnice. "To je bila igra 3 u 1, a iznos dodatka točno odgovara godišnjoj cijeni police osiguranja", precizirao je Špika.

Oglas

Teme
BUZ N1 STUDIO UŽIVO VIDEO dodatak umirovljenicima milivoj špika umirovljenici video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ