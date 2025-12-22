Špika opleo po dodatku za umirovljenike: Dobra distrakcija Vlade, to je igra "3 u 1"

Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Natašom Božić Šarić komentirao je jednokratni godišnji dodatak umirovljenicima koji iznosi oko 170 eura. Smatra da je Vlada time napravila dobru distrakciju od 13. mirovine, a dodaje, ove godine nije bilo ni božićnice. "To je bila igra 3 u 1, a iznos dodatka točno odgovara godišnjoj cijeni police osiguranja", precizirao je Špika.

