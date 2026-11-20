Međunarodni sud pravde (ICJ) donio je povijesnu presudu o odgovornosti Mjanmara za genocid nad Rohingyama. O njezinu značenju, mogućnosti provedbe i posljedicama za druge postupke pred međunarodnim sudovima, uključujući tužbu Južnoafričke Republike protiv Izraela zbog genocida u Gazi, u Studiju uživo N1 televizije s Hanan Nanić razgovarao je međunarodni odvjetnik Toby Cadman. Upozorio je i na sve snažnije političke pritiske na međunarodno pravosuđe te sustav nekažnjivosti koji, smatra, ugrožava međunarodni pravni poredak.

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