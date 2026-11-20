Kazao je kako je njegov otac znao da on predstavlja tvrtke koje su zastupale Dinamo ili igrače, a na upit tužiteljstva zašto je Zdravko Mamić u javnim istupima znao biti jako neugodan kada bi mu se spomenulo da njegov sin zastupa igrače ili klub odgovorio je kako mu je "valjda tako odgovaralo, a javnost zna biti prevrtiljiva".