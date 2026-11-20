nastavak suđenja
Mario Mamić otkrio kako je s ocem Zdravkom dogovarao milijunske transfere
U nastavku svjedočenja na suđenju za tzv. aferu "Dinamo 2" Mario Mamić, sin bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića, izjavio je u petak kako je pojedinosti nekih transfera, kao i visinu posredničke naknade koja je u pravilu iznosila 10 posto transfera, dogovarao s ocem Zdravkom.
Govoreći o transferu Luke Modrića u Tottenham, Mamić je rekao kako je u tom poslu zastupao Dinamo i Modrića, pregovori su vođeni s još dva kluba, to su Chelsea i Manchester City, a dogovor je postignut s Tottenhamom i njegovim predsjednikom Danielom Levyem.
Tvrtka registrirana dva mjeseca nakon sklapanja ugovora
Uskok u optužnici smatra da se u tom transferu radilo o fiktivnom posredovanju društva Real Sports Management jer je ugovor o Modrićevom transferu sklopljen 26. travnja 2008., dok je ta tvrtka registrirana tek 2. lipnja 2008., skoro dva mjeseca kasnije.
Tužiteljstvo tvrdi kako u dokumentaciji ne postoje vjerodostojne isprave iz kojih bi bilo vidljivo da je Real Sports Management obavio bilo kakve radnje u tom transferu, a svjedok Damir Jozić rekao je kako u Modrićevom transferu Dinamo nije imao posrednika, već su sve detalje s predstavnicima Totttenhama dogovorili Zdravko i Zoran Mamić.
Tužitejstvo navodi kako je Dinamo od 2008. do 2012. u nekoliko navrata uplatio iznos od 2,2 milijuna eura na raĉun tvrtke Real Sport Management UK, u kojoj je ovlaštena osoba za raspolaganje novcem i stvarni vlasnik bio Mario Mamić.
Mamić je kao svjedok izjavio da je transfer Dejan Lovrena iz Dinama u francuski Lyon iznosio 8,5 milijuna eura, a on je fakturirao račun za posredničku naknadu od 850.000 eura.
S obzirom da se u ugovoru kao posrednik u transferu spomnje tvrtka Wang Corporation iz Hong Konga, ravnatelj Uskoka Sven Mišković upitao ga je zašto u evidenciji Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) ta tvrtka nije navedena kao posrednik. Ne bih znao zašto to nije navedeno, odgovorio je Mamić.
Identično je odgovorio i kada je u pitanju transfer Maria Mandžukića iz Dinama u Wolfsburg, u kojemu je naplatio proviziju od 750.000 eura, ali nije znao objasniti zašto u evidenciji HNS-a stoji da Dinamo u tom transferu nije imao posrednika.
Govoreći o transferu Mandžukića i Ivice Vrdoljaka iz NK Zagreb u Dinamo Mamić je ustvrdio kako je imao punomoć tih igrača, a u dogovoru s ocem Zdravkom naplatio je posredničku naknadu od 200.000 eura.
Javnost zna biti prevrtljiva
Na upit Uskoka zašto bi mu Mandžukić dao punomoć kada ga je ciljelu karijeru zastupao menadžer Ivan Cvjetković, Mamić je odgovorio kako ne može naplatiti ništa ako prethodno od igrača nije dobio punomoć.
Ustvrdio je kako je u transferu Eduarda da Silve u Arsenal zastupao Dinamo, Arsenal, ali i igrača, a u dolasku Boška Balabana u Dinamo visinu posredničke naknade dogovorio je s ocem Zdravkom, a u to vrijeme to je u pravilu iznosilo deset posto transfera.
Kazao je kako je njegov otac znao da on predstavlja tvrtke koje su zastupale Dinamo ili igrače, a na upit tužiteljstva zašto je Zdravko Mamić u javnim istupima znao biti jako neugodan kada bi mu se spomenulo da njegov sin zastupa igrače ili klub odgovorio je kako mu je "valjda tako odgovaralo, a javnost zna biti prevrtiljiva".
Istaknuo je kako je o pravu pojedinih igrača na podjelu transfernog obeštećenja odlučivao Zdravko Mamić, koji je predstavljao klub, a on osobno nije sudjelovao u pregovorima igrača i kluba o pravu na podjelu transfernog obeštećenja.
Svjedočenje Maria Mamića, koje je završeno u petak, jedno je od najopsežnijih na suđenju za aferu "Dinamo 2", koje traje od ožujka 2021. godine.
Tijekom trodnevnog svjedočenja Mario Mamić je skoro 15 sati govorio o pojedinostima transfera brojnih igrača Dinama, koji su, po optužnici Uskoka, služili kao model izvlačenja novca, ulozi Zdravka Mamića i ostalih okrivljenika te drugim okolnostima financijskog poslovanja zagrebačkog kluba.
Nova glavna rasprava zakazana je za 8. prosinca.
Većina priznala krivnju i nagodila se s Uskokom
U aferi "Dinamo 2" za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i sudi im se u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.
Potkraj listopada 2023. godine Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom, pa je osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je potkraj studenog 2023. priznao i Krota, koji je nakon nagodbe osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.
U prosincu 2024. krivnju su priznali Mario Mamić i Stipančić, koji je, temeljem sporazuma s Uskokom, osuđen na 11 mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.
Mario Mamić tada je osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, izrečena mu je sporedna novčana kazna u iznosu od 750.000 eura, a Dinamu je morao nadoknaditi štetu od 2,08 milijuna eura i platiti troškove postupka od 70.000 eura.
Na izdržavanje kazne otišao je u ožujku 2025. godine, a iz zatvora je izašao u veljači 2026. godine, nakon što je odslužio dvije trećine kazne.
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