sudac vrhovnog suda
Tri godine od uvođenja eura: Je li donio više štete ili koristi?
N1 Info
|
13. sij. 2026. 13:51
|
0komentara
Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić bio je gost N1 studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je analizirao tri godine od kako je Republika Hrvatska uvela euro kao službenu valutu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Boris Dežulović
|
prije 8h|
Oglas
Oglas
SK
|
prije 47 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
Oglas
Oglas