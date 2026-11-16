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tvrtko jakovina

Nova podjela svijeta? Povjesničar za N1: Ovo je manje Jalta, više Potsdam

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N1 Info
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16. stu. 2026. 15:12
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Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u Studiju uživo kod Hrvoja Krešića i komentirao 100. obljetnicu rođenja Mike Tripala, kao i najavljeni sastanak Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Vladimira Putina.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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