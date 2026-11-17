Peru
Papa oprostio osobi koja ga je pogodila krunicom: "To je samo znak duboke vjere"
Papa Lav XIV. oprostio je osobi koja je tijekom njegova posljednjeg misnog slavlja u Peruu bacila krunicu prema njemu i pogodila ga ravno u oko, poručivši da je to bio tek izraz duboke vjere te osobe.
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Papa Lav pogođen je u ponedjeljak tijekom vožnje papamobilom kroz mnoštvo od približno 1,5 milijuna ljudi koji su se okupili u zrakoplovnoj bazi u Limi kako bi prisustvovali misi. Lav je napravio grimasu i dotaknuo oko, ali je nastavio kao da se ništa nije dogodilo, piše AP.
Tijekom konferencije za novinare u zrakoplovu na povratku kući peruanski novinar ispričao se zbog incidenta. Lav, koji je dva desetljeća živio u Peruu i ima peruansko državljanstvo, umanjio je važnost događaja, rekavši da je riječ samo o osobi koja se pokušala približiti papi.
Pritom se i našalio.
„Ono što je lijepo kod Peruanaca, uključujući osobu koja mi je s mnogo vjere jednostavno željela darovati krunicu, jesu stvari koje nosite u srcu – ili možda u oku – ali koje ostavljaju trag u nečijem životu”, rekao je.
„To vam govori da ovdje doista postoji oduševljenje. Ovdje postoji duboka vjera. Ovdje postoji želja za primanjem Gospodinova blagoslova”, dodao je.
Ljudi često bacaju krunice, plišane igračke, sportske dresove i druge predmete prema papi dok se vozi papamobilom, a on je više puta oduševio okupljene svojim brzim refleksima i sposobnošću da ih uhvati.
Međutim, njegovi tjelohranitelji ističu da su upravo takvi bačeni predmeti među njihovim najvećim sigurnosnim brigama tijekom papinih javnih pojavljivanja.
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