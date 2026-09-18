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nezakoniti otkazi

Viktor Gotovac o Alenu Ružiću: "Sudovi skloniji radnicima? To je priličan atak na pravnu državu"

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N1 Hrvatska
|
18. ruj. 2026. 14:24
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Profesor radnog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao presude o nezakonitim otkazima u KBC Rijeka, u vrijeme dok ju je vodio današnji ministar rada Alen Ružić.

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