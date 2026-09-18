nezakoniti otkazi
Viktor Gotovac o Alenu Ružiću: "Sudovi skloniji radnicima? To je priličan atak na pravnu državu"
N1 Hrvatska
|
18. ruj. 2026. 14:24
|
0komentara
Profesor radnog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao presude o nezakonitim otkazima u KBC Rijeka, u vrijeme dok ju je vodio današnji ministar rada Alen Ružić.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas