nezakoniti otkazi
Gotovac o Ružiću: "Sudovi skloniji radnicima? To je priličan atak na pravnu državu"
Profesor radnog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao presude o nezakonitim otkazima u KBC Rijeka, u vrijeme dok ju je vodio današnji ministar rada Alen Ružić.
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Ružić je rekao da ako postoji dvojba oko otkaza, neka sustav preispita. Sustav je preispitao i od pet presuda, dvije su pravomoćne. Ministar poručuje da nema osobnu odgovornost.
Gotovac je pojasnio da radni sporovi u ovom slučaju nisu presudni. "Zanimljivije je možda upravo kako se ministar rada prema njima odnosi. Mi zaista imamo presude, od čega su dvije pravomoćne, koje su utvrdile nedopuštenost otkaza. To znači da je ministar osobno nezakonito otpuštao ljude. Može se sasvim legitimno postaviti pitanje postoji li neki obrazac u načinu kako se u KBC-u Rijeka koristila najteža poslodavčeva ovlast, ona davanja izvanrednog otkaza", rekao je.
Dodao je da činjenica da je izgubljen samo jedan spor ne bi govorila mnogo. No, sad kad je više sporova koji se gube, možda treba vidjeti kako se upravlja ljudskim potencijalima u jednoj velikoj i značajnoj ustanovi.
"Problematičnija je obrana, koja kaže da to nije bio hir, da su se odluke donosile na razini institucije, u dobroj vjeri, u skladu s nekakvim pravnim stavovima. Mora se priznati da je do greške došlo", poručio je.
Ružić, kaže, čim su počele dolaziti presude, govori o kolektivnoj odgovornosti. Gotovac napominje da bi to moglo biti opasno, jer imamo čovjeka koji je sad na još odgovornijoj poziciji, a kao rezultat mogli bismo dobiti loše zakone, podzakonske akte i lošu praksu gdje će se opet dijeliti odgovornost.
Najegzotičnije što je pročitao, kaže, je da su sudovi skloni radnicima. "To je zapravo priličan atak na sudove i pravnu državu. To pravno nije točno. Izbjegavanje odgovora nije dobar pristup", poručio je.
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