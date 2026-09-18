Gotovac o Ružiću: "Sudovi skloniji radnicima? To je priličan atak na pravnu državu"

Gotovac je pojasnio da radni sporovi u ovom slučaju nisu presudni. "Zanimljivije je možda upravo kako se ministar rada prema njima odnosi. Mi zaista imamo presude, od čega su dvije pravomoćne, koje su utvrdile nedopuštenost otkaza. To znači da je ministar osobno nezakonito otpuštao ljude. Može se sasvim legitimno postaviti pitanje postoji li neki obrazac u načinu kako se u KBC-u Rijeka koristila najteža poslodavčeva ovlast, ona davanja izvanrednog otkaza", rekao je.