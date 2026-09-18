Nakon više od 50 godina
Warren Buffett odlazi s čela kompanije: "I dalje imam najbolji posao na svijetu"
Warren Buffett nakon više od 50 godina odlazi s mjesta predsjednika uprave Berkshire Hathawaya. U 96. godini života postat će počasni predsjednik, dok će tu funkciju preuzeti njegov sin Howard.
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Jedan od najpoznatijih svjetskih investitora Warren Buffett nakon više od pola stoljeća napušta mjesto predsjednika Berkshire Hathawaya, konglomerata vrijednog oko bilijun dolara.
Buffett će od sad obnašati funkciju počasnog predsjednika. I dalje će biti član uprave kompanije, dok će njegov sin Howard Buffett preuzeti mjesto predsjednika.
Riječ je o dijelu dugoročno planiranog procesa nasljeđivanja. Howard Buffett član je uprave Berkshire Hathawaya još od 1993. godine.
Warren Buffett na čelu kompanije bio je od 1970. godine, a Berkshire Hathaway je tijekom njegova vodstva izrastao u jednu od najpoznatijih investicijskih kompanija na svijetu, piše Guardian.
"I dalje imam najbolji posao na svijetu"
Buffett je u pismu dioničarima poručio da, unatoč promjeni funkcije, s optimizmom gleda na budućnost kompanije.
"U Berkshireu sam od 1965. godine. Nakon više od 60 godina i dalje imam najbolji posao na svijetu", poručio je Buffett.
Dodao je da ima puno povjerenje u novo vodstvo kompanije, predvođeno izvršnim direktorom Gregom Abelom i njegovim sinom Howardom.
Abel je početkom ove godine preuzeo Buffettovu funkciju glavnog izvršnog direktora, dok će Howard biti zadužen za očuvanje kulture i vrijednosti koje su desetljećima obilježavale Berkshire Hathaway.
"Greg vodi kompaniju, a Howard će čuvati njezinu kulturu i vrijednosti – oboje vrijedi više od svega što imamo u bilanci", napisao je Buffett.
Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu
Velik dio Buffettova bogatstva povezan je s dionicama Berkshire Hathawaya. Njegovo se bogatstvo u srpnju 2026. procjenjivalo na više od 140 milijardi dolara.
Istodobno je tijekom godina donirao golem dio svog bogatstva. Od 2006. godine poklonio je dionice Berkshire Hathawaya vrijedne približno 66 milijardi dolara.
Buffett je tijekom desetljeća izgradio vojsku sljedbenika među ulagačima. Objave Berkshire Hathawaya o kupnji ili prodaji dionica često privlače veliku pozornost investitora i mogu utjecati na kretanja na tržištu.
Rezultati kompanije tijekom Buffettova razdoblja na čelu također su impresivni. Berkshire Hathaway ostvario je prosječni godišnji složeni prinos od 19,9 posto, dok je S&P 500 u istom razdoblju ostvario 10,4 posto.
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