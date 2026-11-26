uoči crnog petka
Vujović: U Hrvatskoj je poremećen balans. Trgovci smatraju da su potrošači tu zbog njih
N1 Hrvatska
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26. stu. 2026. 14:57
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Igor Vujović iz Društva za zaštitu potrošača "Potrošač" gostovao je kod naše Nine Kljenak u Studiju uživo i govorio o Crnom petku.
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