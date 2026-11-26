Austrija
VIDEO / Ciklona donijela bijelu zimu u susjedstvo: Srušeni dalekovodi, paralizirane obilaznice...
U Austriju je stigla zima, i to u punoj snazi! Dok su mnogi u četvrtak ujutro još pospano gledali kroz prozor, snijeg je tijekom noći prekrio velike dijelove zemlje. No snježni pokrivač, osim idiličnih prizora, donio je i ozbiljne probleme.
Snijeg, skliske prometnice, prometne nesreće i poremećaji u javnom prijevozu uzrokuju velike probleme, piše austrijski Krone.
Sredozemna ciklona „Xela” donijela je prvi izraženiji prodor zime ove sezone. Snijeg pada u svim glavnim gradovima austrijskih saveznih pokrajina, a Beč se jutros probudio pod snježnim pokrivačem.
U Beču se očekuje do 15 centimetara snijega, a u drugim dijelovima Austrije između 20 i 30 centimetara. Upozorenja zbog snijega na snazi su do večernjih sati.
Diljem Austrije bilježe se znatni zastoji u cestovnom prometu. Prometne nesreće, zatvaranje prometnica i gužve iskušavaju strpljenje Austrijanaca. Kašnjenja i poteškoće bilježe se i u javnom prijevozu. Pješaci također moraju biti oprezni zbog skliskih i mjestimice još neočišćenih nogostupa.
Bečka vanjska obilaznica, autocesta A21, u četvrtak prijepodne morala je biti potpuno zatvorena zbog obilnih snježnih padalina.U Koruškoj je tijekom prijepodneva 8000 kućanstava ostalo bez električne energije.
REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Elisabeth Mandl
Sanjin Strukic/PIXSELL
REUTERS/Elisabeth Mandl
REUTERS/Leonhard Foeger
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