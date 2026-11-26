REUTERS/Leonhard Foeger

U Austriju je stigla zima, i to u punoj snazi! Dok su mnogi u četvrtak ujutro još pospano gledali kroz prozor, snijeg je tijekom noći prekrio velike dijelove zemlje. No snježni pokrivač, osim idiličnih prizora, donio je i ozbiljne probleme.

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Snijeg, skliske prometnice, prometne nesreće i poremećaji u javnom prijevozu uzrokuju velike probleme, piše austrijski Krone.

Sredozemna ciklona „Xela” donijela je prvi izraženiji prodor zime ove sezone. Snijeg pada u svim glavnim gradovima austrijskih saveznih pokrajina, a Beč se jutros probudio pod snježnim pokrivačem.

Snowy Vienna Austria 🇦🇹 https://t.co/1xx87InzsB — Beauty of Nature (@NatureMuse_) November 26, 2026

Vienna Austria 🇦🇹 winter wonderland https://t.co/S59jZiM8BT — Peak Frame (@Flowers851401) November 26, 2026

U Beču se očekuje do 15 centimetara snijega, a u drugim dijelovima Austrije između 20 i 30 centimetara. Upozorenja zbog snijega na snazi su do večernjih sati.

Diljem Austrije bilježe se znatni zastoji u cestovnom prometu. Prometne nesreće, zatvaranje prometnica i gužve iskušavaju strpljenje Austrijanaca. Kašnjenja i poteškoće bilježe se i u javnom prijevozu. Pješaci također moraju biti oprezni zbog skliskih i mjestimice još neočišćenih nogostupa.

Bečka vanjska obilaznica, autocesta A21, u četvrtak prijepodne morala je biti potpuno zatvorena zbog obilnih snježnih padalina.U Koruškoj je tijekom prijepodneva 8000 kućanstava ostalo bez električne energije.

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