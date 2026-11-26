afera vjetroelektrane
Habijan o nagodbama Pleslić i Žalac: Cilj tužiteljstva je čim prije završiti postupak
Ministar pravosuđa Damir Habijan u četvrtak je, komentirajući sporazumne presude bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić i nekadašnjoj ministrici Gabrijeli Žalac, kazao da je cilj tužiteljstva koje se nagodilo s okrivljenicima čim prije završiti postupak, što se u ovom slučaju i postiglo.
Oglas
Tužiteljstvu je "cilj što prije završiti postupak, da osobe priznaju krivnju i da budu osuđene za ono za što ih se teretilo. Dakle, to se u ovom slučaju postiglo", kazao je Habijan u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru, dodajući da kao ministar ne može ulaziti u odluke sudbene vlasti.
Habijan je pritom podsjetio i na praksu delegiranog europskog tužiteljstva u Hrvatskoj, EPPO-a, ističući da većina njihovih postupaka također završava nagodbama i sporazumima.
Josipa Pleslić i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac priznale su u četvrtak krivnju u glavnom kraku afere Vjetroelektrane te su sporazumno osuđene na blaže kazne, kao i bivši pomoćnik ministra gospodarstva Domagoj Validžić.
Pleslić je dobila kaznu bezuvjetnog zatvora od godine i deset mjeseci te sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura. Uz to, dužna je vratiti imovinske korist od 209.000 eura.
Žalac je osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora od jedne godine, dok je Validžiću izrečena uvjetna kazna od 10 mjeseci, uz rok kušnje od dvije godine.
Uskok ih je teretio da su, koristeći politički utjecaj, nezakonito pogodovali poduzetniku Milenku Bašiću, investitoru u vjetropark Krš-Pađane. Pleslić i Žalac su bile optužene i da su intervenirale kako bi Bašićevoj tvrtki osigurale kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 130 milijuna eura.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas