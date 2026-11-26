Tužiteljstvu je "cilj što prije završiti postupak, da osobe priznaju krivnju i da budu osuđene za ono za što ih se teretilo. Dakle, to se u ovom slučaju postiglo", kazao je Habijan u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru, dodajući da kao ministar ne može ulaziti u odluke sudbene vlasti.