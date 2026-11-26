Odgovarajući na upozorenja Foruma o smanjenju broja patologa, slabljenju onkološke rehabilitacije i obustavi kolonoskopskih pregleda, iz Klinike navode da su patologija i fizikalna medicina organizirane kao zajedničke službe KBC-a, dok je pacijentima kolonoskopija osigurana u Zavodu za gastroenterologiju na lokaciji u Vinogradskoj.