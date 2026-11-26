KBC Sestre milosrdnice
Klinika za tumore demantira odlazak 70 posto onkologa: Nema lista čekanja
Klinika za tumore KBC-a Sestre milosrdnice demantirala je u četvrtak navode Foruma onkoloških udruga da je u protekle četiri godine Kliniku napustilo 70 posto onkologa, ustvrdivši da se liječenje odvija kontinuirano i da nema lista čekanja za onkološko liječenje.
Iz Klinike su u priopćenju naveli da imaju tek neslužbenu informaciju da će dvoje zaposlenika zatražiti prekid radnog odnosa te poručili pacijentima i njihovim obiteljima da su im svi onkološki kapaciteti Klinike na raspolaganju.
Forum onkoloških udruga upozorio je na dugotrajno slabljenje stručnih, kadrovskih i organizacijskih kapaciteta Klinike za tumore, ustvrdivši da bi zbog odlaska 70 posto specijalista onkologije specijalizanti i liječnici drugih specijalnosti od petka trebali preuzeti specijalističku polikliničku djelatnost onkologije.
U Klinici pak odgovaraju da je samo tijekom ovoga tjedna planirano više od 70 velikih kirurških onkoloških zahvata i približno jednak broj manjih ambulantnih zahvata. Dnevno se u prosjeku obrađuje i kemoterapijom liječi 220 pacijenata, uz prosječno 15 hospitalizacija radi primjene kemoterapije.
Zahvaljujući novoj radioterapijskoj opremi, navode, osiguran je kontinuitet poslijeoperacijskog zračenja.
Na Klinici se, kažu, liječi 40 posto svih oboljelih od raka dojke i 25 posto oboljelih od raka debelog crijeva u Hrvatskoj, a u posljednje dvije godine, nakon uspostave torakalnog tima, obavljeno je više od 200 operacija raka pluća i jednjaka.
Osigurana liječnička ispomoć iz Vinogradske
Zbog povećanog priljeva pacijenata i opterećenja onkoloških ambulanata osigurana je dodatna liječnička ispomoć s Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu na lokaciji Vinogradska, a predložene su i izmjene sistematizacije radnih mjesta radi dugoročnog jačanja kadrovskih kapaciteta, poručuju iz bolnice.
Odgovarajući na upozorenja Foruma o smanjenju broja patologa, slabljenju onkološke rehabilitacije i obustavi kolonoskopskih pregleda, iz Klinike navode da su patologija i fizikalna medicina organizirane kao zajedničke službe KBC-a, dok je pacijentima kolonoskopija osigurana u Zavodu za gastroenterologiju na lokaciji u Vinogradskoj.
„Organizacija pojedinih zdravstvenih usluga na različitim lokacijama sastavni je dio funkcioniranja jedinstvenog bolničkog sustava i ne znači njihovu nedostupnost pacijentima”, ističu iz Klinike.
U očitovanju, međutim, nisu iznijeli podatke o broju onkologa i patologa niti su se osvrnuli na upozorenja Foruma o čestim promjenama onkologa koji prate pacijente i promjenama u radu genetičkog onkološkog savjetovališta.
Iz Klinike poručuju da podržavaju djelovanje udruga pacijenata, ali upozoravaju da njihova uloga podrazumijeva visok stupanj odgovornosti za točnost i vjerodostojnost informacija koje iznose u javnosti.
„Širenje neutemeljenih tvrdnji koje izazivaju strah i narušavaju povjerenje u zdravstveni sustav nije u interesu onkoloških pacijenata i njihovih obitelji”, navode.
Forum traži neovisnu provjeru rada Klinike
Forum, koji okuplja 11 onkoloških udruga, pozvao je Ministarstvo zdravstva, Hrvatsku liječničku komoru i Upravu KBC-a Sestre milosrdnice na neovisnu provjeru organizacije rada, kadrovskih kapaciteta, vremena čekanja, multidisciplinarnosti i kontinuiteta skrbi.
Zatražio je i zaštitu zaposlenika koji upozoravaju na stručne probleme te javno predstavljanje rokova za plan poboljšanja.
U Forumu ističu da im cilj nije unaprijed pripisivati krivnju pojedincima, nego zaštititi pacijente i očuvati ustanovu čija je najveća vrijednost povezanost različitih onkoloških struka.
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