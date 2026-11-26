Nizozemska je uoči samita odbijala povući Knota iz utrke te je inzistirala na raspravi na razini lidera EU-a. "Smatram da se Knot bolje uklapa u izazove ovog vremena, posebno kada pogledate rast dugova u različitim europskim zemljama", izjavio je premijer Jetten uoči sastanka. Ipak, na kraju su popustili jer je postalo jasno da De Cos ima potrebnu potporu najmanje 16 vlada koje predstavljaju 65 posto stanovništva eurozone.