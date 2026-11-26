objavio financial times
Poznato tko će naslijediti Christine Lagarde na čelu Europske središnje banke
Pablo Hernández de Cos postat će novi predsjednik Europske središnje banke (ECB) nakon što ga je većina država članica eurozone podržala kao nasljednika Christine Lagarde, koja s te dužnosti odlazi u veljači, doznaje se iz izvora upućenih u pregovore.
Oglas
Na samitu čelnika Europske unije u Bruxellesu u četvrtak, nizozemska vlada objavila je da će podržati ovog španjolskog ekonomista, čime je odustala od daljnjeg guranja vlastitog kandidata Klaasa Knota, bivšeg guvernera nizozemske središnje banke i jedinog protukandidata za čelnu poziciju ECB-a.
Nizozemski premijer Rob Jetten poručio je ostalim europskim liderima kako će "podržati konsenzus" iza kojeg stoji De Cos. Dogovor još trebaju formalno potvrditi veleposlanici zemalja eurozone, nakon čega slijedi i službena potvrda čelnika bloka, javlja Financial Times.
Veliki paket-aranžman Pariza i Berlina
Ovim je dogovorom osigurano vodstvo druge najmoćnije središnje banke na svijetu u osjetljivom trenutku ponovnog jačanja inflacije i sve veće zabrinutosti zbog visokog javnog duga u brojnim državama članicama.
Pedesetpetogodišnji De Cos, aktualni generalni direktor Banke za međunarodne namire (BIS) i bivši guverner Španjolske središnje banke, osigurao je pobjedu nakon što su Francuska i Njemačka ranije ovog mjeseca postigle dogovor o raspodjeli triju ključnih pozicija u ECB-u.
Nizozemska je uoči samita odbijala povući Knota iz utrke te je inzistirala na raspravi na razini lidera EU-a. "Smatram da se Knot bolje uklapa u izazove ovog vremena, posebno kada pogledate rast dugova u različitim europskim zemljama", izjavio je premijer Jetten uoči sastanka. Ipak, na kraju su popustili jer je postalo jasno da De Cos ima potrebnu potporu najmanje 16 vlada koje predstavljaju 65 posto stanovništva eurozone.
Konačno zeleno svjetllo Španjolac bi trebao dobiti na sastanku uoči Božića, nakon neobvezujućeg glasanja u Europskom parlamentu početkom prosinca.
Izazovi: Povratak inflacije i skok cijene zaduživanja
Među prvim i najtežim izazovima za novog predsjednika bit će suzbijanje ponovnog rasta inflacije, koja je u listopadu dosegnula 4 posto, što je dvostruko više od srednjoročnog cilja ECB-a od 2 posto. Središnja banka ove je godine već dvaput podizala kamatne stope – za četvrtinu postotnog boda u lipnju te ponovno u rujnu.
Tržišta očekuju da će ECB na sastanku 17. prosinca ponovno podići referentnu kamatnu stopu za četvrtinu boda, na 2,75 posto, te da će iduće godine uslijediti barem još jedno takvo povećanje.
ECB također pozorno prati troškove zaduživanja država, osobito visoko zaduženih članica poput Francuske i Belgije, koje se muče s donošenjem proračuna. Prinosi na desetogodišnje francuske obveznice prošlog su mjeseca dosegnuli 5 posto, što je najviša razina još od 2002. godine.
Dosadašnja predsjednica Christine Lagarde napušta ECB 7. veljače, devet mjeseci prije isteka svog osmogodišnjeg mandata. Kao razlog odlaska navela je želju za "većom slobodom izražavanja stavova" o pitanjima izvan monetarne politike, istaknuvši da ne može "ostati neutralna" uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj koji se održavaju u travnju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas