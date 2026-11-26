NEZAVIDNA SITUACIJA
Velika bolnica u Njemačkoj pred stečajem: Ugroženo 1500 radnih mjesta
Njemački bolnički sustav suočava se s novim financijskim problemima. Još jedna velika zdravstvena ustanova zatražila je zaštitu od vjerovnika kako bi pokušala izbjeći financijski slom.
Riječ je o bolnici Brüderklinikum Julia Lanz u Mannheimu, u saveznoj zemlji Baden-Württemberg, koja zapošljava oko 1500 ljudi.
Njezin osnivač i nositelj djelatnosti, društvo Theresienkrankenhaus und Diako gGmbH, podnio je 24. studenoga 2026. zahtjev Okružnom sudu u Mannheimu za pokretanje takozvanog postupka zaštite (Schutzschirmverfahren), prenosi Fenix Magazin.
Riječ je o posebnom obliku postupka u slučaju insolventnosti koji poduzećima i ustanovama omogućuje da pokušaju provesti financijsko restrukturiranje prije nego što postanu nesposobni za plaćanje.
Što znači pokretanje postupka zaštite?
Postupak zaštite omogućuje financijski ugroženim ustanovama da pokušaju sanirati poslovanje i izbjeći stečaj. Uprava pritom ostaje na dužnosti, a njezin rad nadzire posebni povjerenik. Cilj je pronaći rješenje koje će omogućiti nastavak poslovanja i dugoročnu financijsku stabilnost.
Za bolnicu Brüderklinikum Julia Lanz zasad je podnesen zahtjev za otvaranje tog postupka. Bolnica nastavlja s radom.
Što će biti s 1500 zaposlenih?
Prema priopćenju bolničkog društva, oko 1500 zaposlenih zasad ne bi trebalo osjetiti promjene u svakodnevnom radu. Njihova su primanja osigurana na tri mjeseca, odnosno do kraja siječnja 2027., putem njemačkog sustava naknade u slučaju insolventnosti (Insolvenzgeld).
Uprava najavljuje da će bolnica nastaviti pružati zdravstvene usluge kao i dosad dok se bude tražilo rješenje za njezine financijske probleme.
Bolnica nastala spajanjem dviju zdravstvenih ustanova
Bolnica Brüderklinikum Julia Lanz nastala je spajanjem dviju zdravstvenih ustanova u Mannheimu, Diakonissenkrankenhausa i Theresienkrankenhausa.
Reorganizacijom je već predviđeno postupno zatvaranje Theresienkrankenhausa, čiji će se dio odjela preseliti u bolnicu Diako. Cijeli se sustav sada suočava s dodatnim financijskim poteškoćama, zbog kojih je uprava zatražila pokretanje postupka zaštite.
Brüderklinikum Julia Lanz jedna je od najvećih zdravstvenih ustanova u Mannheimu, odmah iza znatno većeg sveučilišnog kliničkog centra.
Upravi se pridružili stručnjaci za restrukturiranje
Upravi bolnice u rješavanju financijskih problema pomažu vanjski stručnjaci za restrukturiranje. Za generalne opunomoćenike imenovani su odvjetnici Jens Lieser i Alfred Kraus iz odvjetničkog ureda LIESER sa sjedištem u Koblenzu.
Lieser je istaknuo važnost bolnice za stanovnike Mannheima i cijele regije te izrazio povjerenje u njezinu lokaciju i opseg usluga koje pruža. Kraus je naglasio da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi dugoročno sačuvali radna mjesta i osigurali budućnost bolnice.
Prema priopćenju, proteklih su mjeseci već poduzeti znatni koraci za stabilizaciju financijskog stanja ustanove.
Rastući troškovi sve više opterećuju njemačke bolnice
Iz bolnice upozoravaju da se brojne zdravstvene ustanove u Njemačkoj trenutačno suočavaju s ozbiljnim financijskim poteškoćama. Među glavnim razlozima navode rast troškova rada, poskupljenje energije, medicinskog materijala i drugih potrepština te nepovoljne uvjete financiranja bolničkog sustava.
Rast troškova poslovanja i otežano financiranje stvaraju sve veći pritisak i na velike zdravstvene centre koji imaju važnu ulogu u regionalnim zdravstvenim sustavima.
Razmatra se promjena nositelja bolnice
Jedan od važnijih koraka u planiranom restrukturiranju mogao bi biti pronalazak novog nositelja bolnice. Društvo koje upravlja bolnicom Brüderklinikum Julia Lanz dosad je bilo dio grupacije BBT (Barmherzige Brüder Trier). U sklopu sanacije razmatra se mogućnost da upravljanje preuzme drugi osnivač ili organizacija.
Iz društva Theresienkrankenhaus und Diako gGmbH ističu da podnošenje zahtjeva ne utječe na ostala društva unutar grupacije BBT.
Još jedna njemačka bolnica u financijskim poteškoćama
Problemi u Mannheimu uslijedili su nakon što je u lipnju 2026. i Marienhospital u Stuttgartu prijavio insolventnost.
Zaposlenicima su primanja zasad osigurana do kraja siječnja 2027., a uprava najavljuje da će bolnica nastaviti raditi bez neposrednih promjena za zaposlenike i pacijente. Dugoročna budućnost ustanove ovisit će o uspjehu restrukturiranja i pronalasku održivog načina financiranja.
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