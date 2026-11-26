U bolnici ističu da se odluka o primjeni mjera prisile donosi na temelju procjene stanja pojedinog pacijenta. Pozivajući se na Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, navode da se mjere primjenjuju kada osoba s težim duševnim smetnjama zbog svojeg stanja izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život ili zdravlje.