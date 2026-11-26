REAKCIJA
KBC Rijeka demantirao Ivanu Kekin: "To o čemu priča nisu iste kategorije"
Klinički bolnički centar Rijeka osporio je izjavu saborske zastupnice Ivane Kekin da je u njegovoj Klinici za psihijatriju tijekom šest mjeseci bilo sputano 65 posto primljenih pacijenata.
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Iz bolnice navode da se podatak odnosi na 2021. godinu te da takvo tumačenje zanemaruje ponovljene hospitalizacije i višekratnu primjenu mjera prisile kod istih pacijenata.
"Broj hospitalizacija, broj primjena mjera prisile i broj različitih pacijenata nisu iste statističke kategorije", naveli su iz Ravnateljstva KBC-a Rijeka. Pojasnili su da se svaka hospitalizacija evidentira zasebno, kao i svaka primjena mjere prisile. Isti pacijent tako može više puta biti evidentiran tijekom jednog boravka ili nakon ponovnog prijma.
Kao primjer naveli su pacijenta koji je od prve hospitalizacije 2021. do objave priopćenja bio hospitaliziran 52 puta. Od početka 2024. imao je 22 hospitalizacije, tijekom kojih su mjere sputavanja primijenjene u 19 navrata.
KBC Rijeka objavio je i podatke za četiri kontrolna datuma u 2025. godini. Mjere prisile 15. siječnja primijenjene su kod troje od 49 hospitaliziranih pacijenata (6,12 posto), a 15. travnja kod dvoje od 49 (4,08 posto). Na dan 15. srpnja primijenjene su kod četvero od 54 pacijenta (7,41 posto), a 15. listopada kod petero od 51 pacijenta (9,80 posto).
Udio je na sva četiri datuma bio manji od deset posto. Objavljene brojke prikazuju stanje na pojedine dane, dok se podatak koji je iznijela Kekin odnosi na šestomjesečno razdoblje. Iz KBC-a navode da su spremni dostaviti podatke i za druge datume.
U bolnici ističu da se odluka o primjeni mjera prisile donosi na temelju procjene stanja pojedinog pacijenta. Pozivajući se na Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, navode da se mjere primjenjuju kada osoba s težim duševnim smetnjama zbog svojeg stanja izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život ili zdravlje.
Iz Ravnateljstva dodaju da Klinika uz osobe s teškim psihičkim poremećajima zbrinjava i pacijente s akutnim tjelesnim stanjima, akutnim intoksikacijama i intelektualnim teškoćama. Navode i da dio pacijenata dolazi u psihijatrijsku ustanovu zbog nedostatne skrbi u drugim dijelovima zdravstvenog i socijalnog sustava, što, kako ističu, dodatno otežava liječenje i zahtijeva procjenu svake pojedine situacije.
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