najpoznatiji srpski satiričar

Zoran Kesić za N1: Osjećam se kao Aleksandra Prijović za siromašne

13. lis. 2025. 12:53

Gost našeg Hrvoja Krešića bio je srpski TV voditelj i satiričar Zoran Kesić, koji je ove subote nastupio u prepunom kinu Studentskog centra u Zagrebu sa svojom humorističko-satiričnom, glazbeno-političkom priredbom "Priče i p(j)esme". Kesić je za N1 govorio o inspiraciji za satiru i političkim okolnostima u Srbiji (i šire) koji uvelike utječu na njegove nastupe.

Zoran Kesić

