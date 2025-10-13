najpoznatiji srpski satiričar
Zoran Kesić za N1: Osjećam se kao Aleksandra Prijović za siromašne
N1 Zagreb
|
13. lis. 2025. 12:53
|
0komentara
Gost našeg Hrvoja Krešića bio je srpski TV voditelj i satiričar Zoran Kesić, koji je ove subote nastupio u prepunom kinu Studentskog centra u Zagrebu sa svojom humorističko-satiričnom, glazbeno-političkom priredbom "Priče i p(j)esme". Kesić je za N1 govorio o inspiraciji za satiru i političkim okolnostima u Srbiji (i šire) koji uvelike utječu na njegove nastupe.
