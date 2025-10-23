"Treniranje strogoće"
Zrinko Turalija o Filozofskom fakultetu: Odluka dekana je neshvatljiva
N1 Hrvatska
|
23. lis. 2025. 14:36
|
0komentara
Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama bio je gost Nine Kljenak u N1 Studiju uživo i komentirao aktualnosti.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 17 min.|
N1 Studio uživo
|
prije 28 min.|
Oglas
Oglas