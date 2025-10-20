Oglas

Filmska producentica

Anita Juka: Jako me povrijedilo da baš ženski časopis prvi ide revitalizirati Matanića

author
N1 Zagreb
|
20. lis. 2025. 12:55

Gošća Ivana Hrstića u Novom danu bila je Anita Juka, producentica filma "Lijepa večer, lijep dan", koji je u Varšavi doživio svoju europsku premijeru. Razgovarali su o filmu, seksualnom nasilju nad ženama u filmskoj industriji i intervjuu Dalibora Matanića u magazinu Glorija.

