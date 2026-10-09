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AFERA S OTPADOM

Bauk prozvao Plenkovića zbog Gospića

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N1 Info
|
09. lis. 2026. 11:52
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Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o izlasku Romane Jerković iz SDP-a, predstojećem glasanju o povjerenju Vladi te odgovornosti državnih institucija za slučaj opasnog otpada u Gospiću.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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