AFERA S OTPADOM
Bauk prozvao Plenkovića zbog Gospića
Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o izlasku Romane Jerković iz SDP-a, predstojećem glasanju o povjerenju Vladi te odgovornosti državnih institucija za slučaj opasnog otpada u Gospiću.
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SK
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prije 33 min.
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