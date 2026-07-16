TEOLOŠKI SUSRETI
Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet za N1 o odnosima Hrvatske i Srbije
N1 Hrvatska
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16. srp. 2026. 12:14
| Novi dan
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U Lovranu su u tijeku Mediteranski teološki susreti, koji ove godine okupljaju teologe, crkvene predstavnike i intelektualce oko teme mira u vremenu sve izraženijih sukoba i globalnog naoružavanja.
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