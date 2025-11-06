Oglas

aktivist i humanist

Bogdanić: Vrlo često se galami u ime žrtava. Kad su žrtve u pitanju - malo tiše

06. stu. 2025. 11:49

Vladimir Bogdanić, aktivist i humanist koji je u logorima izgubio devet članova obitelji gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića. U svojoj je karijeri progovarao o fašizmu i demokratskim vrijednostima, a gostujući u studiju N1 naglasio je otvoreni dijalog kao uvjet bez kojeg se ne može

