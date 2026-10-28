o izborima u Srbiji
Bosanac: Zapanjen sam nekim reakcijama s hrvatske desnice, kao da pate i plaču za Vučićem
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je europarlamentarac stranke Možemo, Gordan Bosanac. Razgovarali su o izborima u Srbiji, koje je Bosanac promatrao kao izaslanik Europskog parlamenta.
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