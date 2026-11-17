"Cijeli je proračun izrađen na temelju pretpostavki. Temeljna je pretpostavka da će potrošnja naših građana značajno rasti. Ne znam odakle im toliki entuzijazam. Unatoč tome što su privatne investicije stagnirale ove i prošle godine, Vlada ponovno predviđa njihov rast, iako javne investicije padaju. Po meni je to neočekivano. Rekao bih da postoji 50 posto šanse, pa čak i više, da se ovaj proračun neće održati", ocijenio je.