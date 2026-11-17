"SKRIVENI POREZ"
Vanđelić: "Vlada zarađuje više kako rastu cijene, inflacija joj odgovara"
Damir Vanđelić, predsjednik stranke Republika, gostovao je kod Hanan Nanić u emisiji N1 Studio uživo, gdje je komentirao prijedlog državnog proračuna, rast državnih rashoda, zapošljavanje u javnom sektoru i očekivanja Vlade o gospodarskom rastu i inflaciji.
Vlada je prošlog tjedna predstavila prijedlog državnog proračuna za 2027. godinu, kojim su predviđeni prihodi od 37,3 milijarde eura i rashodi od 41,5 milijardi eura. Očekuje se gospodarski rast od 2,1 posto i inflacija od 2,7 posto, dok bi proračunski deficit trebao iznositi 2,9 posto BDP-a.
Na pitanje što smatra stvarnim prioritetom proračuna, u kojem su planirani rashodi od 41,5 milijardi eura, Vanđelić je odgovorio da je to financiranje državne birokracije. Upozorio je na rast broja zaposlenih u javnom sektoru, unatoč iseljavanju stanovništva.
"Glavni prioritet je financiranje same birokracije. Bez obzira na to što je 10 posto stanovnika Hrvatske otišlo, naša birokracija uporno raste. U javnom sektoru narasla je za 20.000 ljudi, a procjenjuje se da je još 15.000 zaposleno u trgovačkim društvima povezanima sa županijama, općinama i gradovima. Velik iznos odlazi na to", rekao je.
"Novozaposleni u javnom sektoru trebaju urede, trebalo bi izgraditi deset novih Zagrepčanki"
Dodao je da je upozoravao na taj problem te ustvrdio da troškovi novozaposlenih iznose oko 2,5 milijarde eura, uz dodatno povećanje plaća.
"Ti novozaposleni trebaju 330 tisuća četvornih metara novih uredskih prostora. To su goleme zgrade. Trebalo bi izgraditi deset novih Zagrepčanki kako bi ih sve smjestili. To je najveći problem proračuna", kazao je Vanđelić.
Govoreći o rastu državnih rashoda, usporedio ga je s kretanjem cijena i poslovanjem međunarodnih brendova.
"Ono što ljudima treba objasniti jest da je prosječni rast državnih rashoda u posljednjih deset godina iznosio otprilike 10 posto. Rast Coca-Cole i Nutelle, kao međunarodnih brendova, u tom je razdoblju bio oko četiri posto, dok je cijena mlijeka porasla pet posto. Državni rashodi, međutim, rastu 10 posto, što je potpuno neprirodno", rekao je.
O pretpostavkama Vlade: Ne znam odakle im toliko entuzijazam
Vanđelić je upozorio i na pretpostavke na kojima je izrađen prijedlog proračuna. Smatra da Vlada previše optimistično računa na rast potrošnje građana i privatnih investicija.
"Cijeli je proračun izrađen na temelju pretpostavki. Temeljna je pretpostavka da će potrošnja naših građana značajno rasti. Ne znam odakle im toliki entuzijazam. Unatoč tome što su privatne investicije stagnirale ove i prošle godine, Vlada ponovno predviđa njihov rast, iako javne investicije padaju. Po meni je to neočekivano. Rekao bih da postoji 50 posto šanse, pa čak i više, da se ovaj proračun neće održati", ocijenio je.
"Vlada odabire statistike koje joj odgovaraju
Voditeljica je potom otvorila pitanje Vladinih gospodarskih projekcija, odnosno planiranog rasta gospodarstva od 2,1 posto i inflacije od 2,7 posto, pitajući Vanđelića na temelju čega se tako optimistično predviđa kretanje inflacije.
"Oni od statistika koje uzimaju za planiranje odaberu one koje im odgovaraju. Posljednjih mjeseci svjedočimo ponovnom rastu inflacije. Sada je na oko 4,4 ili 4,5 posto i pokazuje trend daljnjeg rasta", rekao je Vanđelić.
"Inflacija je skriveni porez, Vladi odgovara njezin rast"
Upozorio je da inflacija državi donosi dodatne prihode jer se rast cijena odražava i na porezne prihode.
"Inflacija je zapravo skriveni porez. Svaki rast inflacije našoj Vladi odgovara jer se ona prelijeva u prihode državnog proračuna. Kako rastu cijene, tako rastu i porezi, odnosno PDV, pa Vlada zarađuje više. Njima čak i rast inflacije odgovara", zaključio je Vanđelić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare