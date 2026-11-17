PRORAČUN ZA 2027.
Manje novca u zagrebačkoj blagajni: Tomašević otkrio što će biti s velikim projektima
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u utorak da je grad osigurao financiranje za sve važne kapitalne projekte bez obzira na to što je prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2027. manji od ovogodišnjega i u užem smislu iznosi 2,411 milijardi eura, a u širem 3,288 milijardi eura.
Prijedlog proračuna, koji je na konferenciji za novinare predstavio Tomašević, u užem smislu manji je za 31 milijun eura, odnosno za 1,3 posto, a u širem za 53 milijuna eura, odnosno za 1,6 posto u odnosu na ovogodišnji proračun. Građanima je najavio moguća poskupljenja nekih usluga.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević je objasnio da su razlozi manjeg proračuna porezne izmjene zbog kojih umirovljenici više ne plaćaju porez na dohodak, a zbog čega će Zagreb godišnje uprihoditi 85 milijuna eura manje, te što se za izravnanje ukida pomoć koju je Zagreb imao za obnovu od potresa, a to je oko 47 milijuna eura godišnje.
Osigurali financiranje svih kapitalnih projekata
"Unatoč smanjenju ukupnog proračuna, osigurali smo financiranje za sve važne kapitalne projekte u Zagrebu. Naš plan kapitalnih investicija za 2027. nije manji u odnosu na ovogodišnji, ali ćemo se za njegovu realizaciju morati zadužiti kod komercijalnih banaka u iznosu od 80 milijuna eura", rekao je gradonačelnik.
Dodao je da će kapitalne investicije u 2027. financirati iz fondova EU gdje god će to biti moguće, zatim iz gradskog proračuna, sredstvima Europske investicijske banke, te komercijalnim kreditom.
Najbitnije je, kaže, da su u proračunu kapitalne investicije u one objekte društvenih djelatnosti koji direktno utječu na kvalitetu života građana, poput vrtića, škola, domova za starije, domova zdravlja, sportskih dvorana ..., jer je to ono što građani u proračunu žele vidjeti.
Realizacija kapitalnih investicija višestruko povećana
Tomašević je rekao da je realizacija kapitalnih investicija od 2021. naovamo višestruko povećana. Tako su u 2025. realizirana ulaganja bila približno sedam puta veća od desetogodišnjeg prosjeka, a trend rasta očekuju nastaviti i u 2026.
Istaknuo je da se u proljeće 2027. očekuje završetak stadiona Kranjčevićeva, prvog novog pravog stadiona sa četiri tribine u Zagrebu nakon 55 godina. Rekao je da u 2027. još moraju potrošiti 9,5 milijuna eura da bi ga završili, a njegova je ukupna vrijednost 47,5 milijuna eura.
Nastavljaju se radovi i na obnovi Doma sportova, a u 2028. se očekuje najveći dio realizacije te investicije.
Sljedeće godine bit će realiziran SRC Luka, sportski centar u Sesvetama.
Priuštivo stanovanje
U ovoj godini završavaju građevinski radovi na Gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru "Paromlin". Ulaganje od 21,2 milijun eura u 2027. većinom će se odnositi na opremanje. Riječ je o projektu vrijednom oko 100 milijuna eura, a očekuju da će knjižnica i centar biti otvoreni krajem 2027.
U 2027. se nastavljaju i radovi na obnovi kina Europa i kina Tuškanac.
Što se tiče stanovanja, završava se projekt najveće zgrade za priuštivo stanovanje u Hrvatskoj, koja će imati čak 288 stanova za oko 1000 Zagrepčana i Zagrepčanki. U 2027. planiraju potrošiti još 22 milijuna eura, a ukupna vrijednost te investicije s PDV-om je 52 milijuna eura.
Gradnja vrtića i škola, Doma zdravlja Špansko, novi tramvaji
Vezano za odgoj i obrazovanje, nastavljaju s gradnjom i dogradnjom vrtića za što je u proračunu predviđeno 30,2 milijuna eura.
Također se nastavljaju s gradnjom i dogradnjom osnovnih i srednjih škola, a najveći fokus je na osnovnim školama zbog osiguranja jednosmjenske nastave. U 2027. je za tu namjenu planirano 116,6 milijuna eura, a ukupna vrijednost investicije je 129 milijuna eura. Među tim školama je i Osnovna škola Čulinec koja je obećavana više od 40 godina.
Što se tiče socijalne skrbi i zdravstva u 2027. se očekuje potrošnja i realizacija 7,5 milijuna eura za Centar za autizam u Oporovcu i Ravnicama, a ukupna vrijednost investicije je 48 milijuna eura. Obnavljat će se i tri doma za starije, a predviđeno je oko 10 milijuna eura za Drenovačku, Crnatkovu i Martićevu. Ukupna vrijednost tih investicija je 23,7 milijuna eura.
Sljedeće godine kreće se i u izgradnju Doma zdravlja Špansko te je za početak te investicije predviđeno pet milijuna eura, a ukupna vrijednost je 30 milijuna eura.
Tramvajska pruga u Heinzelovoj
Tomašević je istaknuo i gradnju druge dionice Branimirove te prve i druge dionice Kolakove. Rekao je da Kolakova i produžena Branimirova u duljini od oko sedam kilometara čine potpunu novu sjevernu obilaznicu koja će rasteretiti Sesvete i Dubravu. Ukupna vrijednost investicije je 43 milijuna eura.
Nadaju se da će u 2027. krenuti i u realizaciju projekta tramvajske pruge u Heinzelovoj, koji uključuje i kanalizacijski projekt kolektora pa ukupna vrijednost investicije iznosi 60 milijuna eura.
Oko 18 milijuna eura avansa u 2027. predviđeno je za kupovinu 20 novih dugih tramvaja. Njihova procijenjena vrijednost je oko 75 milijuna eura, što se trenutno planira u potpunosti financirati putem kredita.
Upitan zašto u proračunu za 2027. nema podzemne garaže ispod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj, Tomašević je objasnio da je to investicija Zagrebačkog holdinga.
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