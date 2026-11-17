Što se tiče socijalne skrbi i zdravstva u 2027. se očekuje potrošnja i realizacija 7,5 milijuna eura za Centar za autizam u Oporovcu i Ravnicama, a ukupna vrijednost investicije je 48 milijuna eura. Obnavljat će se i tri doma za starije, a predviđeno je oko 10 milijuna eura za Drenovačku, Crnatkovu i Martićevu. Ukupna vrijednost tih investicija je 23,7 milijuna eura.