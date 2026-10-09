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Dražen Oreščanin za N1 o prosvjedu poduzetnika
Jedan od osnivača Udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića i najavio sutrašnji prosvjed zbog velikih nameta države i načina na koji se država općenito ponaša prema poduzetnicima.
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SK
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