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Dražen Oreščanin za N1 o prosvjedu poduzetnika

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N1 Info
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09. lis. 2026. 13:39
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Jedan od osnivača Udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića i najavio sutrašnji prosvjed zbog velikih nameta države i načina na koji se država općenito ponaša prema poduzetnicima.

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