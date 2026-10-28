Esmir Milavić: Lideri Studentske liste mogli bi otići do Budimpešte ili zvati Magyara...

Vanjskopolitički novinar Esmir Milavić s N1 BiH gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu, gdje je analizirao izbore u Izraelu i Srbiji, te najavio američke izbore za Kongres 3. studenog koje će N1 televizija pratiti u specijalnom, cjelonoćnom programu.

Podijeli

Oglas