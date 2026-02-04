Oglas

Grmoja: Ljevica je napravila dvije strateške pogleške

N1 Hrvatska
04. velj. 2026. 10:52

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao aktualne teme. Na početku je otkrio koliko postupak blokade izbora predsjednika Vrhovnog suda može trajati.

