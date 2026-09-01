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tko je veći domoljub?

Ivana Marković: Nitko nema monopol na Hrvatsku. Ni HDZ, ni DP, Thompson, Štimac...

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N1 Info
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01. ruj. 2026. 10:38
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Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirala opasni otpad u Gospiću, gospodarenje otpadom, kao i koncert Marka Perkovića Thompsona.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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