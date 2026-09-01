tko je veći domoljub?
Ivana Marković: Nitko nema monopol na Hrvatsku. Ni HDZ, ni DP, Thompson, Štimac...
Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirala opasni otpad u Gospiću, gospodarenje otpadom, kao i koncert Marka Perkovića Thompsona.
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